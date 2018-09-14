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即市新聞

14/09/2018 16:02

【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒７５％，短期升跌方向未明朗

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８７﹒０３點，按周跌
０﹒７５％，指數持續於１８８點上下徘徊。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，８月份
美國宣布不加息後，ＣＣＬ近４周二升二跌，持續在１８８點高位上下窄幅徘徊。早前５周，
ＣＣＬ三升二跌，並三次創歷史新高。近期樓價走勢明顯趨向反覆橫行，有別於之前六招房策推
出後５周，樓價反覆向升的局面。預期樓價繼續高位企穩，有待中秋節後，樓價走勢才有機會出
現較明顯的轉變。

＊新界東指數按周微跌０﹒１％，但仍是歷史第三高＊

　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８９﹒３３點，按周跌０﹒８９％。
ＣＣＬ（中小型單位）報１８７﹒４８點，按周跌０﹒８５％。ＣＣＬ（大型單位）報
１８４﹒６８點，按周跌０﹒２３％。近４周ＣＣＬ　Ｍａｓｓ、ＣＣＬ（中小型單位）及
ＣＣＬ（大型單位），分別於１９０點、１８９點及１８５點企穩，走勢反覆橫行。
　　四區樓價方面，新界東ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報２０７﹒２９點，為歷史第三高，按周跌
０﹒１２％。港島ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１９２﹒３０點，按周跌０﹒１２％。新界西ＣＣＬ
　Ｍａｓｓ報１６９﹒３６點，按周跌０﹒４７％。九龍ＣＣＬ　Ｍａｓｓ報１８４﹒６４點，
為歷史第六高，按周跌２﹒１５％，指數連續２周創新高後回軟。（ｃｌ）

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