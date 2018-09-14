【本港樓市】中原ＣＣＬ按周跌０﹒７５％，短期升跌方向未明朗

《經濟通通訊社１４日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１８７﹒０３點，按周跌

０﹒７５％，指數持續於１８８點上下徘徊。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，８月份

美國宣布不加息後，ＣＣＬ近４周二升二跌，持續在１８８點高位上下窄幅徘徊。早前５周，

ＣＣＬ三升二跌，並三次創歷史新高。近期樓價走勢明顯趨向反覆橫行，有別於之前六招房策推

出後５周，樓價反覆向升的局面。預期樓價繼續高位企穩，有待中秋節後，樓價走勢才有機會出

現較明顯的轉變。



＊新界東指數按周微跌０﹒１％，但仍是歷史第三高＊



中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８９﹒３３點，按周跌０﹒８９％。

ＣＣＬ（中小型單位）報１８７﹒４８點，按周跌０﹒８５％。ＣＣＬ（大型單位）報

１８４﹒６８點，按周跌０﹒２３％。近４周ＣＣＬ Ｍａｓｓ、ＣＣＬ（中小型單位）及

ＣＣＬ（大型單位），分別於１９０點、１８９點及１８５點企穩，走勢反覆橫行。

四區樓價方面，新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報２０７﹒２９點，為歷史第三高，按周跌

０﹒１２％。港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９２﹒３０點，按周跌０﹒１２％。新界西ＣＣＬ

Ｍａｓｓ報１６９﹒３６點，按周跌０﹒４７％。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１８４﹒６４點，

為歷史第六高，按周跌２﹒１５％，指數連續２周創新高後回軟。（ｃｌ）

