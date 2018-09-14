《經濟通通訊社１４日專訊》金管局公布，８月份外匯基金的境外資產減少５４７億元，至
３４８７１億元。
貨幣基礎為１６１１２億元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘
，以及已發行外匯基金票據及債券。外匯基金對香港私營部門的債權總額為２，２５４億元。（
ｃｌ）
14/09/2018 17:33
【本港經濟】金管局：８月份外匯基金境外資產減少５４７億元
《經濟通通訊社１４日專訊》金管局公布，８月份外匯基金的境外資產減少５４７億元，至
３４８７１億元。
貨幣基礎為１６１１２億元，包括負債證明書、政府發行的流通紙幣及硬幣、銀行體系結餘
，以及已發行外匯基金票據及債券。外匯基金對香港私營部門的債權總額為２，２５４億元。（
ｃｌ）
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