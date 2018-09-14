【本港樓市】颱風襲港，中原十大屋苑周末預約睇樓量急挫３６％

《經濟通通訊社１４日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得３０３組睇樓量，較上周急跌

３６％，除了黃埔花園睇樓量上升，其餘９個屋苑睇樓量均下挫。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大市氣氛持續疲弱，中美貿易戰、美國即

將議息、股市波動等不明因素影響下，市場氣氛審慎，樓市成交低迷。近期發展商群起推盤，訂

價克制，購買力匯聚於一手市場，二手成交冷清。本周末超級颱風「山竹」吹襲本港，市民已進

入戒備狀態，取消周末活動，二手睇樓活動驟減。



＊美聯：周末指標二手屋苑預約睇樓量減逾１成＊



另外，美聯物業分行統計，本周末（９月１５日至１６日）１５個指標屋苑預約睇樓量錄約

３５０組，較上周末下跌約１０﹒５％。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，超強颱風來勢洶

洶，不少準買家睇樓意欲驟減或安排周末前睇樓，加上焦點新盤日出康城ＬＰ６展開次輪銷售，

續搶走大批客源，二手表現相對遜色，本周末港島、九龍及新界區預約睇樓情況全線下跌。

他認為，受到貿易戰持續發酵及股市走勢波動等因素影響，短期二手交投持續疲弱，隨著稍

後更多新盤加入戰團，購買力將持續流入一手市場，料第四季二手表現難以突圍。



＊港島區周末預約睇樓量按周急減１６％＊



受風暴因素影響，周末預約睇樓活動受阻，港島區４個指標屋苑預約睇樓量按周錄得約

１６％較明顯跌幅，錄得約８４組水平。

日出康城全新盤ＬＰ６本周末進行次輪銷售，九龍區多個二手屋苑睇樓情況繼續受壓，區內

７個指標屋苑本周末預約睇樓量錄約１２４組，較上周末再減少約９﹒５％。至於新界區周末預

約睇樓量錄約１４２組，按周跌約７﹒８％。（ｃｌ）

