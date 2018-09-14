  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/09/2018 17:49

【本港樓市】颱風襲港，中原十大屋苑周末預約睇樓量急挫３６％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得３０３組睇樓量，較上周急跌
３６％，除了黃埔花園睇樓量上升，其餘９個屋苑睇樓量均下挫。
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，大市氣氛持續疲弱，中美貿易戰、美國即
將議息、股市波動等不明因素影響下，市場氣氛審慎，樓市成交低迷。近期發展商群起推盤，訂
價克制，購買力匯聚於一手市場，二手成交冷清。本周末超級颱風「山竹」吹襲本港，市民已進
入戒備狀態，取消周末活動，二手睇樓活動驟減。

＊美聯：周末指標二手屋苑預約睇樓量減逾１成＊

　　另外，美聯物業分行統計，本周末（９月１５日至１６日）１５個指標屋苑預約睇樓量錄約
３５０組，較上周末下跌約１０﹒５％。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，超強颱風來勢洶
洶，不少準買家睇樓意欲驟減或安排周末前睇樓，加上焦點新盤日出康城ＬＰ６展開次輪銷售，
續搶走大批客源，二手表現相對遜色，本周末港島、九龍及新界區預約睇樓情況全線下跌。
　　他認為，受到貿易戰持續發酵及股市走勢波動等因素影響，短期二手交投持續疲弱，隨著稍
後更多新盤加入戰團，購買力將持續流入一手市場，料第四季二手表現難以突圍。

＊港島區周末預約睇樓量按周急減１６％＊

　　受風暴因素影響，周末預約睇樓活動受阻，港島區４個指標屋苑預約睇樓量按周錄得約
１６％較明顯跌幅，錄得約８４組水平。
　　日出康城全新盤ＬＰ６本周末進行次輪銷售，九龍區多個二手屋苑睇樓情況繼續受壓，區內
７個指標屋苑本周末預約睇樓量錄約１２４組，較上周末再減少約９﹒５％。至於新界區周末預
約睇樓量錄約１４２組，按周跌約７﹒８％。（ｃｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
專訪14/09/2018
【上海專訪】LAWSON張晟：細分領域造好才叫做「消費升級」
FOCUS14/09/2018
【FOCUS】土國「暴力」加息堪鑑 債務、匯率平衡術考起央媽
生財有道14/09/2018
【海嘯十年】2008年金融海嘯事件簿
國際動態14/09/2018
英推沒協議脫歐指南 助國民應對
中國故事13/09/2018
【京城近觀】辦一張港澳台居住證
FOCUS13/09/2018
【FOCUS】蘋果系啟示 貿戰「Sell the news」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet x i-access】第三屆聯大投資比賽 即答即賞200份獎品

【etnet x 雅虎香港】美國三藩市TechCrunch Disrupt即睇即答贏獎賞

【得獎名單】【etnet Bonus賞你】Natur-a有機天然無添加豆奶

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN