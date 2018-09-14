【夜期時段】即月期指最新報２７２３９點，跌１６點，低水４７點

《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７２６５點，升１０點，低水２

１點，最新報２７２３９點，跌１６點，低水４７點，合約成交２７７４張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０５５７點，跌７點，低水１８點，最新報１０５

５８點，跌６點，低水１７點，合約成交１０４６張。（ｃｈ）

