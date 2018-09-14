《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７２６５點，升１０點，低水２
１點，最新報２７２３９點，跌１６點，低水４７點，合約成交２７７４張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０５５７點，跌７點，低水１８點，最新報１０５
５８點，跌６點，低水１７點，合約成交１０４６張。（ｃｈ）
14/09/2018 18:10
【夜期時段】即月期指最新報２７２３９點，跌１６點，低水４７點
《經濟通通訊社１４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７２６５點，升１０點，低水２
１點，最新報２７２３９點，跌１６點，低水４７點，合約成交２７７４張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０５５７點，跌７點，低水１８點，最新報１０５
５８點，跌６點，低水１７點，合約成交１０４６張。（ｃｈ）
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