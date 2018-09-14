【企業盈警】ＩＳＰ（８４８７）料去年度溢利減少，因行政開支增

《經濟通通訊社１４日專訊》ＩＳＰ ＧＬＯＢＡＬ（０８４８７）發盈警，預料截至６月

底止年度溢利（非經常性上市開支除外）將減少至１００萬新加坡元，減幅３７﹒５％，主要由

於行政開支增加。上市後合規事宜產生的專業費用，以及員工平均薪酬及數目增加，導致員工成

本上升。（ｃｈ）

