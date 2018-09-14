【海嘯十年】２００８年金融海嘯事件簿

《環富通基金頻道１４日專訊》２００８年９月１５日，雷曼兄弟宣布申請破產保護，觸發

全球流動性緊張，投資市場災難性下挫，讓我們重溫２００８年金融海嘯的事件經過。



金融海嘯事件簿

＝＝＝＝＝＝＝

日期 事件

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

２００８年

３月１６日 貝爾斯登「爆煲」，由摩根大通在華府支持下購入

６月 ２日 美國美聯銀行（Ｗａｃｈｏｖｉａ）總裁湯森被迫下台

９月 ７日 華府接管房貸美和房利美

９月１４日 雷曼傳出破產，美林傳出被美銀收購

９月１５日 雷曼申請破產保護，美國國際集團（ＡＩＧ）傳有財困，美股大跌逾５００點

９月１６日 亞洲股市全面受挫，恆指跌逾１０００點

９月１７日 英國巴克萊同意收購雷曼部份資產，聯儲局注資８５０億美元挽救ＡＩＧ

９月２０日 英國巴克萊獲准以１３６﹒５億元收購雷曼核心業務

９月２２日 高盛及摩根士丹利獲聯儲局批准，由投資銀行轉型至商業銀行

９月２４日 高盛獲「股神」畢菲特注資５０億美元

９月２６日 摩通斥資１９億美元收購華互銀行（ＷａＭｕ）旗下銀行所有存款

９月２９日 比利時、荷蘭與盧森堡政府聯合注資逾１２５０億港元救比利時富通

９月３０日 美國眾議院否決７０００億美元救市方案，道指一度跌７０５點

１０月 ３日 美國通過救市方案，涉款增至８５０５億美元

１０月 ７日 冰島政府接管全國第二大銀行Ｌａｎｄｓｂａｎｋｉ，向俄羅斯尋求４０億歐元

貸款。其後，冰島三大銀行全部被政府接管

１０月 ８日 聯儲局、歐洲央行、英國、瑞典、瑞士、加拿大央行聯手減息０﹒５％，中國

人民銀行減息０﹒２７％

１０月１３日 英國政府向４間大型銀行注資３５０億英鎊（約４６３０億港元）

１０月１４日 香港政府向本港全部可接受存款機構的存款提供１００％擔保

１０月１５日 美國政府跟隨英國，直接向銀行注資２５００億美元（１﹒９５萬億港元）

１０月２４日 亞洲各國協議成立８００億美元外匯儲備基金。國基會（ＩＭＦ）準備２０００

億美元緊急借貸。油組決定１１月起每日減產１５０萬桶

１０月２８日 冰島將標準利率大幅調高６％、至１８％，以支持其貨幣克朗

１１月 ９日 中國宣布將在兩年內投資４萬億元人民幣，推出十大措施振興基建內需

１１月１０日 美國政府增加救援ＡＩＧ的金額至１５００億美元

１１月２４日 花旗銀行獲美國財政部注資２００億美元，並獲後者為其３０６０億美元不良資

產潛在損失作出擔保

１２月 ２日 美國國家經濟研究局（ＮＢＥＲ）確認美國已於２００７年１２月起陷入衰退

１２月１１日 美眾議院通過１４０億美元汽車業紓困計劃

１２月１２日 美參議院未就汽車業紓困計劃達成共識，審議程序終止，亞洲股市急挫

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｌ）

