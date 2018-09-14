【海嘯十年】王良享：金融穩健低息低通脹，今天再爆危機可能性低

《環富通基金頻道記者伍賜好１４日報道》十年前市場充滿各種各類的衍生票據，美國有次

按包裝而成的資產抵押證券（ＡＢＳ），香港亦有標榜高息、包裝成「迷你債券」的債務擔保證

券（ＣＤＯ），以及標榜能以較低價買入股份的累計期權（Ａｃｃｕｍｕｌａｔｏｒ）等，百花

齊放。可是隨著美國次按泡沫爆破，美國金融業體質轉差，２００８年９月１５日，於當時擁有

１５８年歷史的老牌美資投行－－雷曼兄弟被次按風暴拖垮而宣布破產保護，唱起了０８年金融

海嘯的哀歌．．．繼之而來的便是連環的金融崩潰及各國的大舉救市行動。



＊王良享：海嘯前３年美國開始加息，今時新興危機亦加後３年發生＊



星展銀行財資市場部大中華董事總經理王良享對《環富通基金頻道》表示，記得十年前的金

融海嘯爆發前３年，美國開始加息。碰巧，十年後的今日，新興市場危機出現前的３年，亦是美

國開始步入加息周期。同樣的，十年前和十年後均出現新興市場貨幣貶值的問題。

不過，十年前的金融海嘯的主因是由次按引發，海嘯前３年，即於２００４年６月開始儲局

加息至２００７年次按危機顯現期間，美國房價被大幅推升２５％－３０％。目前的加息周期，

美國房價只上升了一成，並無瘋癲現象，可見今天再爆發大規模金融危機的可能性不大。



＊今天銀行資本充足比率提升，美國金融體系較十年前為穩固＊



他進一步分析，在利率環境上，十年前銀行的資本充足比率只約５％－８％，目前，監管者

要求銀行的比率已高達１０％－１３％，可見今天金融體系的風險已經下降。

於２００８年時，銀行存款十分低，銀行存放於央行的儲備只達到最低要求，但是，現時，

美國銀行於聯儲局的儲備超出最低要求１﹒８萬億美元，這可見美國金融體系較十年前為穩固。

以前，銀行的放貸比率十分高，且衍生工具廣泛地被應用，當時投資者對於該類衍生產品毫不懼

怕。但是目前卻十分抗拒這些工具。

在儲蓄和通脹方面，２００５年時，全球居民儲蓄比率只有２％，目前已升上７％；通脹率

方面，十年前中國通脹率高達８﹒６％，現時卻已降至２％。因此，在今天高儲蓄率和低通脹的

環境下，發達國家的金融環境已較十年前為穩健。



＊新興市場受外在因素影響已大為降低＊



在新興市場方面，美國總統特朗普的貿易保護主義政策，主要的目標是針對中國和個別國家

如土耳其。王良享指出，中國經濟不會因為被美國徵收重入口關稅而出現衰退，只會呈現增長放

緩，相信貿易問題不足以對中國經濟體構成重大風險。

另外，新興市場持有的本土貨幣債券比重，已由２０００年時的５５％上升２０１５年的

８７％，相反地，新興市場所持外債的比重不斷下降，今天的新興市場受外在因素的影響程度已

經大為降低。



＊從金融海嘯一役吸收教訓，風險披露更嚴謹＊



經歷金融海嘯一役的教訓，全球金融監管機構都收緊對金融機構的監管，如要求銀行提高資

本充足比率，同時亦限制銀行從事高風險業務或交易等。亦因一般投資者聞「迷債」色變，及衍

生產品須受更嚴格風險披露監管，該等產品再無於零售市場出現。就算是普羅散戶最常投資的牛

熊證與窩輪，宣傳品亦須列明並無抵押品，投資者選擇時更清晰知道風險所在。

海嘯十年，全球金融體系已由高借貸和高槓桿的泡沫，演變成為一個穩健的系統，儘管今天

全球貿易戰的爆發引發新興市場貨幣貶值，導致部分新興市場國家出現違約危機，但在防火牆的

抵禦下，再發生雷曼式的金融危機機會已不大了。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

