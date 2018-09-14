【海嘯十年】富達：風險管理崛起，寬鬆信用評級或再惹擔憂

《環富通基金頻道１４日專訊》全球金融危機十周年之際，富達國際日本總裁Ｃｈｕｃｋ

ＭｃＫｅｎｚｉｅ就這一話題分享其觀點與見解，並探討了再次發生金融危機的可能性及潛在風

險。

雷曼兄弟宣布破產，這一事件被普遍視為「第二次大衰退」的開端。作為第二次大衰退的核

心問題，儘管抵押貸款行業的許多問題在此前早已顯現，但雷曼兄弟的破產卻使這些問題真真切

切地集中爆發出來。那麼過去十年中，究竟哪些東西發生了根本性的變化？



＊雷曼事件後銀行體系強化，更著重資產風險管理＊



就正面影響來說，銀行體系在雷曼兄弟事件後有所加強。為避免承擔過多風險，無論是在激

勵機制還是激勵規模層面，獎金計劃均被修改，尤其是在歐洲。同時，對於消費者的關注亦日益

上升，尤其是在溝通內容、透明度，以及確保消費者的投資目標與銀行、經紀和資產管理公司所

銷售的產品保持一致等方面。

風險管理在資產管理行業各方面的重要地位愈加凸顯，這主要源於雷曼兄弟破產的影響。無

論是就業務管理、投資組合管理、資產管理公司及投資顧問對投資管理企業的評估而言，抑或是

對消費者評估和選擇投資產品來說，風險概念廣泛滲透並始終存在。

透過更傳統的投資組合管理工具，該行發現如今在投資管理行業中為人熟知的風險概念，比

如下跌風險、波動性、關聯風險、透明度，以及實際回報與所述理念和投資流程有所偏差的影響

因素等，皆是與雷曼事件息息相關的風險。



＊全球債務上升而信貸質素下降，此情況或會惡化＊



雖然風險管理的意識和能力有所提升，然而，部分重大挑戰和風險仍然存在並值得關注：

過去十年，全球債務水平上升４１％（２０１８年：２３７萬億美元，２００８年：１６７

萬億美元），而信貸質素則有所下降（目前少於１２個國家擁有ＡＡＡ級債務評級）。隨著各國

撤回量化寬鬆政策並提高服務水平，這種情況可能會惡化（例如，美國公債與ＧＤＰ的比率從

６５％升至１０５％，類似情況亦在歐洲出現）。

此外，在量化寬鬆政策下，部分央行的表內資產增至１５萬億美元，同一時期的利率水平達

歷史新低，如果體系再次受到衝擊，透過進一步減息刺激經濟增長的機會則微乎其微。

此外，在兩種極端之下的民粹主義反映了民眾普遍對實際工資增長緩慢感到不滿，這一情況

對各國政府構成的挑戰使他們不得不組成統一戰線應對全球危機（可以說，「國際秩序」在英國

脫歐、美國貿易和外交政策及東西方關係緊張等一系列事件的影響下有所削弱）。



＊更寬鬆的信用評級計算方法，引起更廣泛的擔憂＊



另一方面，更寬鬆的信用評級計算方法，以及美國抵押貸款行業對於收入的定義變得更加寬

泛，都將提高信用評分較低的潛在購房者獲得抵押貸款的機會。這是一種以美國為中心的變化，

即圍繞過度放貸而在全球範圍內引起更廣泛的擔憂，這種擔憂可能在包括中國在內的許多主要國

家和地區出現。這亦可能在部分政治陣營中引發「此類事件將重複發生」的情緒。

最後，許多投資銀行現在都已成為商業銀行的一部分並屬聯儲局管轄。總體來看，監管和資

本緩衝標準在一定程度上有所改善，但若金融危機再次出現，幫助商業銀行擺脫困境可能較只幫

助一間投資銀行更加困難。

如果全球金融危機或類似事件再次發生，上述因素可能會導致情況較十年前更加棘手。雖然

我們曾經歷危機，但這並不意味它不會再次降臨。（ｈｏ）

