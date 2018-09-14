《經濟通通訊社１４日專訊》退休警司朱經緯於２０１４年佔領運動期間，在旺角以警棍襲
擊一名途人，被判一項襲擊致造成身體傷害罪罪成，判監３個月。他就定罪及判刑提出上訴，高
等法院將於下午頒判詞。期間在法院內，有一名女子與法院的保安員發生爭執，兩人均報稱不適
需要送院。
法院外亦有一批支持朱經緯的市民聚集，警方架起鐵馬及加派人手維持秩序。（ｃｗ）
（ｚｚ）
14/09/2018 15:54
【香港政情】朱經緯上訴案下午頒判詞，一人與法院保安爭執同送院
《經濟通通訊社１４日專訊》退休警司朱經緯於２０１４年佔領運動期間，在旺角以警棍襲
擊一名途人，被判一項襲擊致造成身體傷害罪罪成，判監３個月。他就定罪及判刑提出上訴，高
等法院將於下午頒判詞。期間在法院內，有一名女子與法院的保安員發生爭執，兩人均報稱不適
需要送院。
法院外亦有一批支持朱經緯的市民聚集，警方架起鐵馬及加派人手維持秩序。（ｃｗ）
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