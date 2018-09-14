【香港政情】朱經緯上訴案下午頒判詞，一人與法院保安爭執同送院

《經濟通通訊社１４日專訊》退休警司朱經緯於２０１４年佔領運動期間，在旺角以警棍襲

擊一名途人，被判一項襲擊致造成身體傷害罪罪成，判監３個月。他就定罪及判刑提出上訴，高

等法院將於下午頒判詞。期間在法院內，有一名女子與法院的保安員發生爭執，兩人均報稱不適

需要送院。

法院外亦有一批支持朱經緯的市民聚集，警方架起鐵馬及加派人手維持秩序。（ｃｗ）

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