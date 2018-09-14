【香港政情】高院駁回朱經緯上訴，須即時服刑

《經濟通通訊社１４日專訊》退休警司朱經緯於２０１４年佔領運動期間，在旺角以警棍襲

擊一名途人，被判一項襲擊致造成身體傷害罪罪成，判監３個月。他就定罪及判刑提出上訴。高

等法院今日駁回有關上訴，維持原判。朱經緯須即時入獄服刑。（ｃｗ）（ｚｚ）

