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即市新聞

14/09/2018 18:22

【高鐵通車】港方４日內售出萬五張高鐵票，往深圳北頭班車已售罄

　　《經濟通通訊社１４日專訊》廣深港高鐵香港段本月２３日通車，港鐵車務總監劉天成指，
截至昨日（１３日），從香港渠道共出售約１﹒５萬張車票，較多人使用於網上途徑購票。而前
往深圳北的首班車車票已售罄，最受歡迎的則屬前往廣州的車票。
　　有傳媒發現，香港系統可以分段購買同一班車的車票，劉天成回應指系統本應不容許該做法
，正向中國鐵路總公司查詢，希望可在通車前解決。他又表示，收到有乘客投訴車票的姓名串錯
，說港鐵會提升識別系統，並已指示在出票前，職員需要確保系統正確讀取證件資料。
（ｃｗ）

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