【上海專訪】ＬＡＷＳＯＮ張晟：細分領域做好才叫做「消費升級」

《經濟通通訊社記者林雯婕１４日上海專電》隨著愈來愈多的互聯網巨頭試水線下便利店，

內地掀起一股「新零售」回歸熱潮。前有蘇寧、京東線下便利店，後有阿里巴巴的天貓小店、盒

馬鮮生，及如無人便利店等戴著各種噱頭的新搞作，都開始搶佔傳統便利店市場。在面對這些便

利店的後起之秀時，羅森（ＬＡＷＳＯＮ）中國董事、副總裁張晟坦言這是一個不小的挑戰，但

他認為，競爭是每天都存在的，不僅有來自同行業的競爭，還在來自其他行業的競爭。

羅森是最早進入中國的日資便利店之一。在深耕中國市場逾２０個年頭後，羅森目前在全國

共擁有逾１７００間便利店，採用直營和加盟兩種模式進入上海、北京、重慶、大連、武漢等多

個城市，且計劃以每年一個省份的速度擴張。

張晟認為，要做好一間便利店沒有教科書，但需要擁有對市場的感知能力，歸納起來就是「

知天」、「知地」。「知天」即是關注宏觀的大趨勢，「知地」就是要了解消費者習慣。

舉例來說，在上海可以看到辦公樓愈建愈多，隨之而來的就是部分辦公樓的入駐率下降，那

麼開在這些辦公樓下的便利店生意就會受到影響；同時，這幾年國內外賣行業迅速發展，在辦公

樓工作的白領開始傾向於點外賣午餐，無形中對便利店的午餐便當銷售造成影響。

「因為看到了這樣一個趨勢，所以我５年前到羅森任職後做的一個調整，就是減少在辦公樓

地區開店的比例，」張晟說。



＊打造「家邊上的第二個冷櫃」＊



那麼機會在哪裡呢？首先是住宅區。過去住宅區居民依賴小區裡的雜貨鋪，但這些雜貨鋪很

多都是搭建的違章建築。隨著違章建築的拆除，居民區對便利店的需求更大了。同時為了與外賣

、網上購物錯位發展，羅森正在打造「家邊上的第二個冷櫃」，主推０度到１０度的冷藏食品。

張晟解釋：「０度到１０度的冷藏食品是競爭對手最難做的。外賣公司主要是做熱食，網購

食品做的是冷凍和常溫，那麼０到１０度就交給便利店。現在羅森還在加碼做早餐、宵夜，畢竟

外賣的配送人員不可能２４小時都提供服務。」

其次目標客戶群的年輕化。羅森近幾年將目標客戶鎖定在１２－１９歲的消費人群，因為這

個階段的消費者剛剛開始自己支配零用錢，又尚未養成網絡購物習慣，所以能夠培養他們在便利

店購物的習慣。比如，青少年喜歡吃甜品，羅森就會上架一些特別的甜品，如豆乳蛋糕、冰皮月

亮蛋糕系列等，不少更成為「網紅甜品」。羅森還與不同ＩＰ合作開設主題ＩＰ店，包括泰迪熊

主題店、ｂｉｌｉｂｉｌｉ主題店等，吸引了一大批粉絲。

「得年輕人者得天下，誰能得到年輕人的客戶群，誰就能得到市場，」張晟說，「網上購物

及衍生的線下實體店主要針對８０、９０後客戶群，而羅森著重的是００後。不同於８０、９０

後注重價廉物美，００後對價格的敏感性較低，但對產品個性的要求越來越高，他們很少會和別

人用同樣的東西。羅森不僅和別的便利店做區分，更努力打造每一個羅森便利店也不同，這就是

我們所說的千店千面。」



＊上海便利店市場還有５０％增長空間＊



目前羅森上海、江蘇、浙江、北京各地區都有自己的採量權，根據各省市自己的情況採購商

品，以求達到每個地區的個性化。

「現在有人說消費降級，什麼是消費降級？要我說，細分化做得好是消費升級；細分化沒有

做好，那麼銷售肯定下滑，那就是消費降級。」

上海無疑是各路便利店品牌的必爭之地，目前滬上各品牌的便利店總計有６０００間，張晟

指，按照日本和台灣數據，每２５００人擁有一間便利店，則上海應該可以達到９０００間便利

店的規模，也就是說還有４０－５０％的增長空間。

不過，鑒於上海市區便利店數量較多，他認為，短期上海的便利店還是會以更替為主，總量

增長不會很快。同時，上海周邊城市便利店數量缺口也很大，羅森在三、四線城市的擴張也在穩

步推進中。當前羅森的目標是在２０２０年之前，在現有區域保守預計可以突破３０００間，其

中華東破２０００間，今年年底完成１２００至１２５０間。

羅森的擴張步伐並非一帆風順。去年８月進入南京後，羅森的目標是一年內開店１００間，

但實際開店６０間都不到。張晟指，羅森在南京並非放慢腳步，而是希望穩扎穩打，對加盟商負

責。

「如果在某一個地區便利店數量數開得過多，商家就會為了拿商鋪而炒高商鋪租金，這樣會

造成不必要的損害，即便開了店也不一定能賺到錢。便利店不能為了開店而開店，能不能賺到錢

才是關鍵，包括北京在內的地區，羅森會根據所在城市租金狀況，還有人工狀況審慎冷靜地選擇

開店。」

羅森在２０１５年至２０１７年連續三年實現門店數、銷售額的３０％以上的增長，是目前

國內便利店增長率最高的企業之一，同時客流量亦保持正增長，有望於２０１９年實現整理盈利

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