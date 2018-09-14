【駐京專電】北京住房公積金調整：認房又認貸，額度掛勾繳存年限

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》北京地區住房公積金政策重大調整。北京

市住房公積金管理中心發布通知，公積金貸款將實行「認房又認貸」政策，與商業貸款認定標準

保持一致。與此同時，公積金貸款的額度將與公積金繳存年限掛勾。

住房公積金新政９月１７日正式實施。「認房又認貸」就是說，既要看名下是否無房，也要

看全國範圍內的個人住房貸款記錄。《通知》規定，借款申請人名下無住房貸款記錄（包括商業

性住房貸款、住房公積金個人住房貸款）且在北京市無住房的，按首套房貸款政策辦理；凡不屬

於首套房情形，被核定為是二套房的，按二套房貸款政策辦理；如果被核定為有兩套及以上住房

的，不予貸款。

在首付比例方面，《通知》也進行了調整。具體來看，購買經濟適用住房的，首付款比例不

低於２０％；購買共有產權等政策性住房的首套住房，首付款比例不低於３０％；購買政策性住

房之外的首套普通自住房首付款比例不低於３５％，首套非普通自住房的首付款比例不低於

４０％。購買普通自住房且為第二套住房的，首付款比例不低於６０％；購買非普通自住房且為

第二套住房的，首付款比例不低於８０％。



＊每繳存一年可貸１０萬元＊



此次調整焦點還包括：貸款額度將與借款申請人住房公積金的繳存年限掛勾、鼓勵戶籍在北

京市城六區的借款申請人購買城六區外的首套住房等。

根據《通知》，公積金貸款額度將與借款申請人住房公積金的繳存年限掛勾。每繳存一年可

貸１０萬元（人民幣．下同），最高可貸１２０萬元，如果繳存年限不夠１整年的，按１整年計

算。如借款申請人為已婚的，覈算貸款額度以夫妻雙方繳存年限較長的一方計算。

為落實北京城市總體規劃的有關要求，公積金貸款實行差別化貸款額度。借款申請人戶籍在

北京市東城區或西城區的，購買城六區外的首套住房，最高貸款額度可在１２０萬元基礎上浮

２０萬元；對於不屬於前一種情況的，但借款申請人戶籍均在城六區的，購買城六區外的首套住

房，最高貸款額度可上浮１０萬元。對於戶籍不在城六區的申請人，購買首套住房，最高貸款額

度為１２０萬元。符合二套房貸款政策要求的，最高貸款額度為６０萬元。

