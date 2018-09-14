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14/09/2018 09:34

【上海專電】九價ＨＰＶ疫苗緊缺，杭州蕭山將採取搖號接種

　　《經濟通通訊社記者林雯婕１４日上海專電》杭州８月底開始接受九價ＨＰＶ疫苗接種登記
，但前來排隊的人遠遠多於疫苗份數。為解決「僧多粥少」的問題，杭州蕭山疾控中心近日發出
公告稱，接種將採用網上實名登記、搖號確定接種對像的方式進行，以令有限的衛生資源，盡可
能地公平分配。
　　首次搖號將於９月１７日在蕭山區公共衛生中心進行，並邀請杭州市湘湖公證處現場公證。
據估算，首批搖號疫苗的中簽率僅２１％。

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