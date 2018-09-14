【貿易開戰】外交部回應中國經濟「崩潰」：「傷敵一千自損八百」

《經濟通通訊社１４日專訊》針對報道指，美方近日表示，中美貿易戰對美方造成的損失比

中方的損失小，中方面臨的壓力比美方大。中國經濟看上去很糟糕，商業和投資正在「崩潰」。

在今天（１４日）的中國外交部例行記者會上，發言人耿爽表示，中方在中美經貿摩擦問題上的

立場是明確和一貫的。中方多次強調，貿易戰解決不了問題，只會損人害己。中國有句話叫「傷

敵一千，自損八百」，討論誰損失一千、誰損失八百沒有意義。（ｃｔ）

