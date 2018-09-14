【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶６點子，報６﹒８４８１

《經濟通通訊社１４日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３６２，較上個交易日升

１２６點子，連升兩日。

美國總統特朗普表示，沒有感到必須與中國達成貿易協議的壓力，市場樂觀情緒有所降溫，

隔晚離岸人民幣（ＣＮＨ）下跌，收市跌７４點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早輕微低開６點子，報６﹒８４８１，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒８４８７。離岸人民幣同樣在６﹒８４爭持，現報６﹒８４５４。（ｋｌ）

