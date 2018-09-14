【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌３４點子，報６﹒８５２１

《經濟通通訊社１４日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒８５２１，

較上個交易日４時３０分收盤價跌３４點子。全日在６﹒８４５５至６﹒８５７４之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌９點子，報６﹒８４６０。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３６２，較上個交易日升１２６點子，連升兩日。

（ｂｉ）

