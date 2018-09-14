【人行放水】消息稱人行連續第三日進行逆回購，淨投放１５００億

《經濟通通訊社１４日專訊》市場消息指，人行連續第三日進行逆回購操作，今日將進行

１１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作、４００億元１４天期逆回購操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１５００億元，規模再創７月１６日以來最大

。

人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。

總結今個星期，人行在公開市場淨投放３３００億元，上周無淨投放或淨回籠。（ｋｌ）

