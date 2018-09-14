【人行放水】人行千五億逆回購利率持平，全周淨投放３３００億元

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行表示，為對沖稅期、中央國庫現金管理到期等因素的

影響，維護銀行體系流動性合理充裕，今日以利率招標方式開展了１５００億元（人民幣．下同

）逆回購操作，分別為１１００億元７天期及４００億元１４天期逆回購操作，中標利率為

２﹒５５％及２﹒７％，均與上次持平。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１５００億元，規模再創７月１６日以來最大

，並連續三個交易日實現淨投放。

總結今個星期，人行在公開市場淨投放３３００億元，上周無淨投放或淨回籠。（ｋｌ）

