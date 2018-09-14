【聚焦數據】８月原油生產近三年首次提速，天然氣產量續增近一成

《經濟通通訊社１４日專訊》國家能源局公布８月能源數據，原油生產近三年來首次提速，

進口繼續增加；天然氣生產保持較快增長，進口持續高速增長。



＊原油加工增速按月回落＊



８月原油生產１６００萬噸，同比增長０﹒２％，上月為下降２﹒６％，是自２０１５年

１１月以來首次正增長；日均產量５１﹒６萬噸，環比增加０﹒５萬噸。累計首八月，原油產量

１﹒２６億噸，同比下降１﹒８％。

上月進口原油３８３８萬噸，比上月增加２３６萬噸，同比增長１２﹒９％。累計首八月，

進口原油２９９１９萬噸，同比增長６﹒５％。

原油加工量方面，上月達５０３１萬噸，同比增長５﹒６％，增速比上月回落６個百分點；

日均加工１６２﹒３萬噸，環比減少１﹒４萬噸。累計首八月，原油加工量４００４１萬噸，同

比增長８﹒７％。



＊天然氣產量同比增一成＊



８月份天然氣產量１２９億立方米，同比增長９﹒７％，增速比上月回落０﹒８個百分點；

日均生產４﹒２億立方米，與上月基本持平。累計首八月，天然氣產量１０４０億立方米，同比

增長５﹒９％。

天然氣進口持續高速增長。８月份，進口天然氣７７７萬噸，比上月增加３９萬噸，同比增

長３７﹒３％。累計首八月，進口天然氣５７１８萬噸，同比增長３４﹒８％。（ｅｙ）

