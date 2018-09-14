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14/09/2018 10:37

【聚焦數據】８月原煤生產增速回升煤價稍跌，日均發電量創新高

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國家能源局公布上月能源數據，規模以上工業原煤生產增速回
升，煤炭進口保持較高水平；電力生產加快，日均發電量創新高。

＊多地煤炭生產明顯提速＊

　　８月原煤產量３﹒０億噸，同比增長４﹒２％，上月為下降２﹒０％，增速回升；日均產量
９５７萬噸，環比增加４９萬噸。累計首八月原煤產量共２２﹒８億噸，同比增長３﹒６％。
　　其中煤炭主產區生產均開始回升。其中，內蒙古同比增長１０％，上月為下降１﹒４％；山
西同比下降０﹒９％，降幅較上月收窄２﹒２個百分點；陝西同比增長１４﹒０％，增速較上月
加快７﹒６個百分點；新疆同比增長７﹒１％，上月為下降５﹒５％。
　　煤炭進口方面，上月進口量２８６８萬噸，比上月略降３３萬噸，但仍保持較高水平，同比
增長１３﹒５％。累計首八月煤炭進口２﹒０億噸，同比增長１４﹒７％。
　　８月底，秦皇島５５００大卡煤炭綜合交易價格為每噸５７３元，比７月底下降３元；
５０００大卡煤炭價格為每噸５１０元，比７月底下降１７元；４５００大卡煤炭價格為每噸
４５６元，比７月底下降３元。

＊風電因天氣影響發電量大減＊
　
　　８月份發電量６４０４﹒９億千瓦時，同比增長７﹒３％，增速比上月加快１﹒６個百分點
；日均發電２０６﹒６億千瓦時，再創新高。累計首八月，發電量同比增長７﹒７％，比去年同
期加快１﹒２個百分點。
　　其中火電同比增長６％，比上月加快１﹒７個百分點；水電增長１１﹒５％，加快５﹒５個
百分點；核電增長１６﹒９％，加快２﹒７個百分點；太陽能發電增長１２﹒２％，加快１﹒３
個百分點。但由於颱風、降雨等氣候因素影響，８月份風電大幅減少，增速比上月回落２４﹒１
個百分點，同比增長０﹒６％。（ｅｙ）

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