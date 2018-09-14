【豬瘟來襲】馬來西亞禁止從中國進口豬肉相關產品

《經濟通通訊社１４日專訊》中國多個省市密集爆發非洲豬瘟，疫情未見控制，據外媒報道

，馬來西亞農業及農基工業部副部長沈志勤表示，為免國內養豬戶被非洲豬瘟影響，已禁止從中

國進口豬肉相關產品，所有人士均不可攜帶中國豬隻商品入境馬來西亞；至於其他爆發豬瘟疫情

的國家如摩爾多瓦、俄羅斯、烏克蘭、匈牙利、波蘭等國的豬肉亦遭禁止進口。（ｅｙ）

