《經濟通通訊社１４日專訊》中國多個省市密集爆發非洲豬瘟，疫情未見控制，據外媒報道
，馬來西亞農業及農基工業部副部長沈志勤表示，為免國內養豬戶被非洲豬瘟影響，已禁止從中
國進口豬肉相關產品，所有人士均不可攜帶中國豬隻商品入境馬來西亞；至於其他爆發豬瘟疫情
的國家如摩爾多瓦、俄羅斯、烏克蘭、匈牙利、波蘭等國的豬肉亦遭禁止進口。（ｅｙ）
14/09/2018 11:37
【豬瘟來襲】馬來西亞禁止從中國進口豬肉相關產品
《經濟通通訊社１４日專訊》中國多個省市密集爆發非洲豬瘟，疫情未見控制，據外媒報道
，馬來西亞農業及農基工業部副部長沈志勤表示，為免國內養豬戶被非洲豬瘟影響，已禁止從中
國進口豬肉相關產品，所有人士均不可攜帶中國豬隻商品入境馬來西亞；至於其他爆發豬瘟疫情
的國家如摩爾多瓦、俄羅斯、烏克蘭、匈牙利、波蘭等國的豬肉亦遭禁止進口。（ｅｙ）
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