【海航動向】海航基礎高層大換血，魯曉明接替黃秋成為新董事長

《經濟通通訊社１４日專訊》海航基礎（滬：６００５１５）公告，稱因工作調動原因，黃

秋不再擔任海航基礎董事長，同時一併辭去公司戰略委員會委員職務，但繼續擔任公司董事，董

事會一致同意選舉魯曉明為公司董事長。根據以往報道，魯曉明為香港海島建設地產前董事長，

目前是海航基礎的董事。

另外張祥瑞不再擔任公司副董事長及董事職務，董事會選舉其為公司監事；黃翔不再擔任公

司監事及監事長職務，耿報不再擔任公司監事，田清泉不再擔任公司職工代表監事。（ｅｙ）

