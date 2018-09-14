《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，首７月全國規模以上工
業利潤總額３９０３８億元人民幣，同比增長１７﹒１％；主營業務收入利潤率為６﹒４６％，
比上年同期提高０﹒４個百分點。
14/09/2018 10:00
【聚焦數據】統計局：首７月全國規模以上工業利潤增１７﹒１％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家統計局公布，首７月全國規模以上工
業利潤總額３９０３８億元人民幣，同比增長１７﹒１％；主營業務收入利潤率為６﹒４６％，
比上年同期提高０﹒４個百分點。
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