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14/09/2018 11:21

【數據解讀】上海中原：樓市調控顯現，料土地成交及價格將現雙降

　　《經濟通通訊社１４日專訊》國家統計局公布，首８月全國房地產開發投資同比增長
１０﹒１％，增速比首７月份輕微回落０﹒１個百分點。其中，住宅投資增長１４﹒１％，增速
回落０﹒１個百分點。
　　上海中原地產市場分析師盧文曦表示，開發投資數據仍維持較高速度，主要是定向降準後，
市場資金面有所鬆動，在資產慌的壓力下，投資似乎是比較好的出路。此外，從一些中小房企業
績中報來看，擴張尤為積極，因此投資還繼續維持高位，預計四季度還會保持這一大格局。
　　盧文曦表示，隨著調控深入，各城市對土地市場頻頻出招，一方面增大土地供應，另一方面
在出讓商務條件上增加難度，比如限地價競自持等，土地價格有一定下降。雖然土地成交數據表
現不錯，但是市場一些降溫信號也是很明顯。隨著調控城市愈來愈多，土地流拍數量也在增加，
預計後續土地成交和價格將出現雙降。

＊調控效應顯現，９月成交量或增幅有限＊
　　
　　首８月商品房銷售額同比增長１４﹒５％，增速提高０﹒１個百分點，而銷售面積則增長４
％，增速比首７月份回落０﹒２個百分點。他表示，８月雖然是傳統淡季，但是房企大多為９月
銷售窗口做鋪墊。市場投放依然積極，同時一些大房企開始全國性打折讓利活動，想提前「搶跑
」，也取得一定效果，因此雖然是淡季，但比去年同期依然有增長。另一方面，８月集中出房企
半年報，做大仍是房企不二選擇，快速出貨仍是主流。不過隨著調控效應持續顯現，一些城市逐
漸轉冷，今年９月成交量或增幅有限。（ｂｉ）

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