【ＦＯＣＵＳ】土國「暴力」加息堪鑑，債務、匯率平衡術考起央媽

【ＦＯＣＵＳ】許久未在推特上就中美貿易戰置評的侵侵，周四（１３日）晚終於發推文稱

，「美國並無與中國達成貿易協議的壓力（ｗｅ ａｒｅ ｕｎｄｅｒ ｎｏ

ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｔｏ ｍａｋｅ ａ ｄｅａｌ ｗｉｔｈ Ｃｈｉｎａ），有壓力的是中

國」，港股夜期一度升幅腰斬。

侵侵一時「賣口乖」一時又「逞嘴仗」的作派人盡皆知，中港股早市無懼其出口術續高開。

不過，參考港股北水流向和Ａ股上市公司償債保障指標，加上稍早公布的內地８月貨幣信貸數據

，侵侵口中「他們的市場正在崩塌（ｃｏｌｌａｐｓｉｎｇ）」會否一語成讖，看看土耳其央行

「暴力」加息６﹒２５厘捍匯率，平衡術勢考起央媽。



＊償債保障、現金流齊惡化＊



恆指昨日報復式勁彈６６９點，惟北水趁機減磅錄逾１４億元淨流出，回勇的騰訊

（００７００）亦錄逾１億元淨賣盤，大戶沽盤比例遠高買盤。滬指亦Ｖ彈１﹒２％，但上市公

司一項重要的償債保障指標惡化至３年新低，其中以材料和能源行業短期債務覆蓋能力最弱。

年初至今，中國境內債券市場已有逾４００億元人幣債券違約，勢令２０１８成為史上最大

違約年。無獨有偶，據央媽周二（１１日）公布，８月Ｍ１同比增速續跌至３﹒９％，環比經季

調後更錄負增長，顯示企業、地方政府現金流加劇惡化。

內地信用風險續高企，而匯率貶壓揮之難去，中信里昂甚至稱「只要意大利問題再次爆發，

歐元走弱，人民幣可以在５分鐘內觸７」，土耳其的股匯危機尤堪借鑒。



＊再擔新興市場穩定器角色＊



就在周四，土耳其央行頂住總統埃爾多安要求降息的壓力，將基準利率大幅上調６２５個基

點至２４％，以穩定匯率和重建市場信心，刺激年初至今累跌四成的里拉一度急彈逾５％，讓人

聯想到中證監２０１５年「暴力救市」。不過，歷史數據就顯示，利率提升雖有助令做空貨幣變

得更昂貴來消除部分投機頭寸，但效果最多持續兩三周，市場關注點將很快重回基本面。

目前，土耳其未來５年隱含違約概率升至逾３０％，為０８金融海嘯以來最高。除了土耳其

，「ＢＡＴＳ」另三國巴西、阿根廷、南非的信用違約互換（ＣＤＳ）成本皆升至數年來高位。

對中國而言，一邊需在貿易戰和強勢美元逆風下，力避國內信用和資產泡沫爆煲；另一邊又

要在新興市場動盪中力扮穩定器角色，防止貨幣危機全面蔓延，實屬不易。德銀就預計，如果中

美未達成貿易協議，北京或允許人幣兌美元明年貶至７﹒４水平，此舉將侵蝕人幣對其他新興經

濟體的錨固作用。

面對聯儲步步加息，央媽無論跟與不跟都是個難題；２６２１９點是否就是港股今年低位，

亦懸而待解。（經濟通通訊社 俞瑾）

