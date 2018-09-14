【海嘯十年】Ｉｎｖｅｓｔｅｃ：衰退風險增，籲鎖定過去十年收益

《經濟通通訊社記者俞謹１４日報道》２００８年９月１５日，美國第四大投行雷曼兄弟正

式申請破產，揭開百年一遇的金融海嘯序幕。十年過去，美股創出史上最長牛市，位於倫敦的資

產管理公司Ｉｎｖｅｓｔｅｃ發表報告，特別提及３方面值得留意：

一，被動投資規模急增，據估算，目前大約有８萬億美元的被動資產，佔全球資產管理市場

的五分之一。更多的指數而非個股顯示人們如何投資，隨著我們進入下一次危機，自上而下的宏

觀經濟分析似乎重要過自下而上的基本股票分析，可能成為一個潛在的陷阱。

二，投資者正接受負收益率，大約２０％的發達市場政府債券指數提供這樣的回報。雖然情

況已有所平衡，但在歐洲和日本的許多地方，人們仍可見到持有到期的政府債券投資會錄得負回

報。

三，投資者仍然傾向於「大肆」進入流行的交易，因中央銀行可以通過量化寬鬆創造資金。

例如美聯儲的資產負債表從之前的１萬億美元增長到最高點４﹒５萬億美元，並且是在未引發重

大通脹的情況下實現的。

報告指，２００８年初，金融公司在標普５００指數中所佔份額最大（接近２０％），但今

天看來，金融股的佔比小於醫療保健公司，而科技公司佔據了最大份額。投資者習慣於迅速和大

規模地進行交易。



＊量寬退潮，債股市急劇變動或普遍＊



隨著量寬創造的資金浪潮在今年開始轉變，該行擔心債市和股市的急劇變動可能會變得更加

普遍。儘管目前判斷明年出現經濟衰退的可能性僅在１０％左右，但接下來兩年卻將急劇上升至

５０％左右。

綜合考慮所有這些因素，該行認為，投資者應認真考慮如何將投資組合與潛在跌幅隔離開來

，並鎖定過去１０年產生的部分收益。因此，該行目前的防禦倉位較過去５年的任何時候都要高

，對那些受益於積極經濟環境的「增長」類資產的分配處於最低。這意味著出售股票和公司債券

，同時通過看漲期權維持一些上行空間。

