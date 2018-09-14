《經濟通通訊社１４日專訊》中原地產表示，近日二手交投淡靜，買家入市考慮時間較長，
沙田第一城本月暫錄約８宗成交，以減價貨為主，市場最新錄２４座中層Ｂ室，建築面積５６２
平方呎，實用面積４４７平方呎，３房間隔，原先叫價約７１０萬元，議價後減價約２２萬元，
最終以６８８萬元獲承接，實用平均呎價１５３９１元。
原業主於１９８８年以６２﹒６萬元購入單位，持貨３０年，是次沽出單位獲利６２５﹒４
萬元離場，單位升值約１０倍。（ｃｙ）
14/09/2018 15:44
【本港樓市】沙田第一城三房以６８８萬元易手，跌穿７００萬元
《經濟通通訊社１４日專訊》中原地產表示，近日二手交投淡靜，買家入市考慮時間較長，
沙田第一城本月暫錄約８宗成交，以減價貨為主，市場最新錄２４座中層Ｂ室，建築面積５６２
平方呎，實用面積４４７平方呎，３房間隔，原先叫價約７１０萬元，議價後減價約２２萬元，
最終以６８８萬元獲承接，實用平均呎價１５３９１元。
原業主於１９８８年以６２﹒６萬元購入單位，持貨３０年，是次沽出單位獲利６２５﹒４
萬元離場，單位升值約１０倍。（ｃｙ）
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