【新股上市】招金斥最多５０００萬美元作山東黃金礦業基投

《經濟通通訊社１４日專訊》招金（０１８１８）宣布，根據基石投資協議，於昨日全資附

屬斯派柯國際，認購將於港上市的山東黃金礦業（０１７８７）股份，總認購價料不逾５０００

萬美元，並將由集團之內部財務資源撥付，並設有六個月之禁售期。

山東黃金礦業將發行３﹒２８億股，當中１０％為公開發售，招股價介乎１４﹒７元至

１８﹒３８元，每手２５０股，入場費４６４１﹒３元。股份今日開始招股，下周四（２０日）

截止認購，料９月２８日在主板掛牌。（ｈｍ）

