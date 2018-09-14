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14/09/2018 08:11

【新股上市】招金斥最多５０００萬美元作山東黃金礦業基投

　　《經濟通通訊社１４日專訊》招金（０１８１８）宣布，根據基石投資協議，於昨日全資附
屬斯派柯國際，認購將於港上市的山東黃金礦業（０１７８７）股份，總認購價料不逾５０００
萬美元，並將由集團之內部財務資源撥付，並設有六個月之禁售期。
　　山東黃金礦業將發行３﹒２８億股，當中１０％為公開發售，招股價介乎１４﹒７元至
１８﹒３８元，每手２５０股，入場費４６４１﹒３元。股份今日開始招股，下周四（２０日）
截止認購，料９月２８日在主板掛牌。（ｈｍ）

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