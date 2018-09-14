【企業盈警】工蓋（０１４２１）料年度虧損大幅減少

《經濟通通訊社１４日專訊》工蓋（０１４２１）宣布，預期截至今年６月底止年度虧損，

較上年度同期大幅減少約５０萬元（坡元．下同）至１８０萬元。２０１７年度則虧損３９００

萬元。

虧損大減主因商譽減值大幅減少不逾１８０萬元；並無出現應收溢利保證公平值產生的虧損

等。（ｈｍ）

