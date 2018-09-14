《經濟通通訊社１４日專訊》工蓋（０１４２１）宣布，預期截至今年６月底止年度虧損，
較上年度同期大幅減少約５０萬元（坡元．下同）至１８０萬元。２０１７年度則虧損３９００
萬元。
虧損大減主因商譽減值大幅減少不逾１８０萬元；並無出現應收溢利保證公平值產生的虧損
等。（ｈｍ）
14/09/2018 08:11
【企業盈警】工蓋（０１４２１）料年度虧損大幅減少
《經濟通通訊社１４日專訊》工蓋（０１４２１）宣布，預期截至今年６月底止年度虧損，
較上年度同期大幅減少約５０萬元（坡元．下同）至１８０萬元。２０１７年度則虧損３９００
萬元。
虧損大減主因商譽減值大幅減少不逾１８０萬元；並無出現應收溢利保證公平值產生的虧損
等。（ｈｍ）
|國際動態14/09/2018
英推沒協議脫歐指南 助國民應對
|中國故事13/09/2018
【京城近觀】辦一張港澳台居住證
|FOCUS13/09/2018
【FOCUS】蘋果系啟示 貿戰「Sell the news」
|生財有道13/09/2018
【清邁直擊】買地起屋 港人打造香港村
|國際動態13/09/2018
3新iPhone面世 Xs Max售9499港元起
|生財有道12/09/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】碧桂園冀銷售數據成為催化劑 等十元撈低也未遲！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰