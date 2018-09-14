【山竹殺到】民政署：提早於發３號信號後開放１８區臨時庇護中心

《經濟通通訊社１４日專訊》因應超強颱風山竹逐步逼近，政府多個部門今日舉行第二次會

議，並於今午舉行聯合記者會。

保安局局長李家超表示，多個政府部門及包括港鐵（０００６６）及機管局等機構出席會議

，聽取天文台的最新評估報告。

李家超表示，山竹帶來的風及雨會來得較急，亦會造成廣泛及嚴重影響，要求各部門造好預

案及打算。

民政事務總署副署長王秀慧表示，署方熱線會提早於天文台發出１號信號後運作，並提早

於３號信號發出後啟動１８區緊急協調中心，及開放各區臨時庇護中心。（ｈｌ）

