《經濟通通訊社１４日專訊》因應超強颱風山竹逐步逼近，政府多個部門今日舉行第二次會
議，並於今午舉行聯合記者會。
保安局局長李家超表示，多個政府部門及包括港鐵（０００６６）及機管局等機構出席會議
，聽取天文台的最新評估報告。
李家超表示，山竹帶來的風及雨會來得較急，亦會造成廣泛及嚴重影響，要求各部門造好預
案及打算。
民政事務總署副署長王秀慧表示，署方熱線會提早於天文台發出１號信號後運作，並提早
於３號信號發出後啟動１８區緊急協調中心，及開放各區臨時庇護中心。（ｈｌ）
14/09/2018 15:57
【山竹殺到】民政署：提早於發３號信號後開放１８區臨時庇護中心
《經濟通通訊社１４日專訊》因應超強颱風山竹逐步逼近，政府多個部門今日舉行第二次會
議，並於今午舉行聯合記者會。
保安局局長李家超表示，多個政府部門及包括港鐵（０００６６）及機管局等機構出席會議
，聽取天文台的最新評估報告。
李家超表示，山竹帶來的風及雨會來得較急，亦會造成廣泛及嚴重影響，要求各部門造好預
案及打算。
民政事務總署副署長王秀慧表示，署方熱線會提早於天文台發出１號信號後運作，並提早
於３號信號發出後啟動１８區緊急協調中心，及開放各區臨時庇護中心。（ｈｌ）
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