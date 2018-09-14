【山竹殺到】天文台料周日發出８號信號機會相當高

《經濟通通訊社１４日專訊》因應超強颱風山竹逼近，政府多個部門今午舉行聯合記者會。

天文台助理台長鄭楚明表示，山竹周日最接近本港，屆時發出８號信號機會相當高。山竹將

帶來大風大雨，他呼籲市民明天前做好防風準備，並暫停水上活動。（ｈｌ）

