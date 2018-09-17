《經濟通通訊社１７日專訊》英國脫歐事務大臣藍韜文表示，英國與歐盟雖然仍有些實質性
分歧有待解決，但已接近達成脫歐協議。
英國與歐盟都希望在１１月中之前達成協議，英國首相文翠珊曾表示，下周的歐盟非正式峰
會將是脫歐協商的中途站，將讓歐盟領導人首次就她的脫歐計劃展開討論。
歐盟脫歐談判代表巴尼耶表示，他與藍韜文進行有建設性的對話，但歐盟與英國之間有關愛
爾蘭邊界問題及歐盟食品保護體系等關鍵分歧仍未解決。（ｍｎ）
17/09/2018 08:40
【脫歐之後】英國脫歐事務大臣：英國與歐盟接近達成脫歐協議
《經濟通通訊社１７日專訊》英國脫歐事務大臣藍韜文表示，英國與歐盟雖然仍有些實質性
分歧有待解決，但已接近達成脫歐協議。
英國與歐盟都希望在１１月中之前達成協議，英國首相文翠珊曾表示，下周的歐盟非正式峰
會將是脫歐協商的中途站，將讓歐盟領導人首次就她的脫歐計劃展開討論。
歐盟脫歐談判代表巴尼耶表示，他與藍韜文進行有建設性的對話，但歐盟與英國之間有關愛
爾蘭邊界問題及歐盟食品保護體系等關鍵分歧仍未解決。（ｍｎ）
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