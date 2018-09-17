【脫歐之後】英倫銀行：大型銀行已為無序脫歐做好準備

《經濟通通訊社１７日專訊》英倫銀行行長卡尼表示，央行與英國大型銀行已對無序脫歐做

好充分準備，但經濟前景的不確定性卻正在壓制薪酬增幅。

卡尼表示，已為銀行進行壓力測試，確保英國最大型銀行業可繼續滿足英國家庭及企業的需

求。（ｍｎ）

