《經濟通通訊社１７日專訊》據外電引述一份新聯合國機密報告稱，北韓在俄羅斯及中國的
協助下避過制裁，令最新的聯合國制裁難以奏效。
聯合國調查人員引述美國情報稱，運往北韓的燃料出現大幅增加，這些燃料運輸涉及俄羅斯
及中國船隻，此外還出現多批北韓煤炭運往中國的情況。
聯合國報告還指出，中國企業購買數千萬美元的北韓鋼鐵和其他產品，而中國人赴北韓旅遊
人數亦正在反彈。另外，還有證據表明在境外的北韓企業及員工向國內匯回大量資金。（ｍｎ）
17/09/2018 13:35
【朝鮮局勢】傳聯合國報告指責俄羅斯及中國協助朝鮮避開制裁
《經濟通通訊社１７日專訊》據外電引述一份新聯合國機密報告稱，北韓在俄羅斯及中國的
協助下避過制裁，令最新的聯合國制裁難以奏效。
聯合國調查人員引述美國情報稱，運往北韓的燃料出現大幅增加，這些燃料運輸涉及俄羅斯
及中國船隻，此外還出現多批北韓煤炭運往中國的情況。
聯合國報告還指出，中國企業購買數千萬美元的北韓鋼鐵和其他產品，而中國人赴北韓旅遊
人數亦正在反彈。另外，還有證據表明在境外的北韓企業及員工向國內匯回大量資金。（ｍｎ）
|FOCUS17/09/2018
【FOCUS】貿戰「風眼」再升級 「谷房價」或成北京選項？
|國際動態17/09/2018
馬納福特助查通俄門 專家：控方查特增本錢
|專訪14/09/2018
【上海專訪】LAWSON張晟：細分領域造好才叫做「消費升級」
|FOCUS14/09/2018
【FOCUS】土國「暴力」加息堪鑑 債務、匯率平衡術考起央媽
|生財有道14/09/2018
【海嘯十年】2008年金融海嘯事件簿
|國際動態14/09/2018
英推沒協議脫歐指南 助國民應對
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰