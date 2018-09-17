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17/09/2018 13:35

【朝鮮局勢】傳聯合國報告指責俄羅斯及中國協助朝鮮避開制裁

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據外電引述一份新聯合國機密報告稱，北韓在俄羅斯及中國的
協助下避過制裁，令最新的聯合國制裁難以奏效。
　　聯合國調查人員引述美國情報稱，運往北韓的燃料出現大幅增加，這些燃料運輸涉及俄羅斯
及中國船隻，此外還出現多批北韓煤炭運往中國的情況。
　　聯合國報告還指出，中國企業購買數千萬美元的北韓鋼鐵和其他產品，而中國人赴北韓旅遊
人數亦正在反彈。另外，還有證據表明在境外的北韓企業及員工向國內匯回大量資金。（ｍｎ）

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