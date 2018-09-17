【朝鮮局勢】文在寅明日起一連３日訪問北韓，就無核化展開斡旋

《經濟通通訊社１７日專訊》南韓總統文在寅將於明日訪問平壤，試圖在美朝無核化談判陷

入停滯後重啟外交斡旋。

在計劃為期３日的訪問中，預計文在寅與北韓領導人金正恩將就正式宣布結束兩韓戰爭展開

談判。

北韓方面認為，簽署永久和平協定是一個重要信號，表明美國願意結束對北韓的敵對政策，

並且能為美國撤走駐韓部隊邁出一步。美韓專家認為，作為交換，南韓代表團將敦促北韓提供核

武的詳細資訊。（ｍｎ）

