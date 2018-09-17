《經濟通通訊社１７日專訊》南韓總統文在寅將於明日訪問平壤，試圖在美朝無核化談判陷
入停滯後重啟外交斡旋。
在計劃為期３日的訪問中，預計文在寅與北韓領導人金正恩將就正式宣布結束兩韓戰爭展開
談判。
北韓方面認為，簽署永久和平協定是一個重要信號，表明美國願意結束對北韓的敵對政策，
並且能為美國撤走駐韓部隊邁出一步。美韓專家認為，作為交換，南韓代表團將敦促北韓提供核
武的詳細資訊。（ｍｎ）
17/09/2018 14:02
【朝鮮局勢】文在寅明日起一連３日訪問北韓，就無核化展開斡旋
《經濟通通訊社１７日專訊》南韓總統文在寅將於明日訪問平壤，試圖在美朝無核化談判陷
入停滯後重啟外交斡旋。
在計劃為期３日的訪問中，預計文在寅與北韓領導人金正恩將就正式宣布結束兩韓戰爭展開
談判。
北韓方面認為，簽署永久和平協定是一個重要信號，表明美國願意結束對北韓的敵對政策，
並且能為美國撤走駐韓部隊邁出一步。美韓專家認為，作為交換，南韓代表團將敦促北韓提供核
武的詳細資訊。（ｍｎ）
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