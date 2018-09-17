【脫歐之後】文翠珊威脅黨友若反對其脫歐計劃將會出現無協議脫歐

《經濟通通訊社１７日專訊》英國首相文翠珊警告保守黨內反對者，稱若反對其脫歐協議，

將在無協議的情況下脫歐。

英國將在３月２９日正式脫歐，但目前各種安排尚不清晰，部分保守黨內部的反對者揚言，

會反對文翠珊與歐盟達成的協議。

目前英國與歐盟的主要分歧點是，如何確保在脫歐之後北愛爾蘭與愛爾蘭共和國之間不設硬

邊界的問題。據悉，歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼耶正在擬議一份新的協議文本，

內容關於如何用科技將邊境檢查減至最少。（ｍｎ）

