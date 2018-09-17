【油市博奕】美國挑戰俄羅斯，擬最遲４年內開始向德國供應ＬＮＧ

《經濟通通訊社１７日專訊》美國副能源部長Ｄａｎ Ｂｒｏｕｉｌｌｅｔｔｅ表示，美國

企業預計最遲將在４年內開始向德國供應液化天然氣（ＬＮＧ），挑戰目前佔德國天然氣進口

６０％的俄羅斯。

Ｂｒｏｕｉｌｌｅｔｔｅ稱，美國ＬＮＧ即將進入德國市場，問題不在於是否可行，而是何

時進行。

目前德國過於依賴俄羅斯能源，美國總統特朗普７月指責德國成為俄羅斯的「俘虜」，並敦

促德國停止在波羅的海建造由俄羅斯主導的１１０億美元天然氣管道工程。（ｍｎ）

