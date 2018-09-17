《經濟通通訊社１７日專訊》美國副能源部長Ｄａｎ Ｂｒｏｕｉｌｌｅｔｔｅ表示，美國
企業預計最遲將在４年內開始向德國供應液化天然氣（ＬＮＧ），挑戰目前佔德國天然氣進口
６０％的俄羅斯。
Ｂｒｏｕｉｌｌｅｔｔｅ稱，美國ＬＮＧ即將進入德國市場，問題不在於是否可行，而是何
時進行。
目前德國過於依賴俄羅斯能源，美國總統特朗普７月指責德國成為俄羅斯的「俘虜」，並敦
促德國停止在波羅的海建造由俄羅斯主導的１１０億美元天然氣管道工程。（ｍｎ）
17/09/2018 15:57
【油市博奕】美國挑戰俄羅斯，擬最遲４年內開始向德國供應ＬＮＧ
《經濟通通訊社１７日專訊》美國副能源部長Ｄａｎ Ｂｒｏｕｉｌｌｅｔｔｅ表示，美國
企業預計最遲將在４年內開始向德國供應液化天然氣（ＬＮＧ），挑戰目前佔德國天然氣進口
６０％的俄羅斯。
Ｂｒｏｕｉｌｌｅｔｔｅ稱，美國ＬＮＧ即將進入德國市場，問題不在於是否可行，而是何
時進行。
目前德國過於依賴俄羅斯能源，美國總統特朗普７月指責德國成為俄羅斯的「俘虜」，並敦
促德國停止在波羅的海建造由俄羅斯主導的１１０億美元天然氣管道工程。（ｍｎ）
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