《經濟通通訊社記者林雯婕１７日上海專電》阿里巴巴董事局主席馬雲今日在世界人工智能
大會上表示，真正的互聯網金融風險極低，不是通過網絡就是互聯網金融。今天絕大部分Ｐ２Ｐ
公司是披著互聯網金融的外衣在做非法金融服務，真正的互聯網金融是依靠數據技術、依靠數據
風險的控制體系，靠數據積累的信用體系。當你擁有大量數據的時候，必須用ＡＩ機器智能來進
行風控，這才是真正的互聯網金融。
17/09/2018 14:13
【智能大會】阿里馬雲：大部分Ｐ２Ｐ披著互金外衣，做非法金融
《經濟通通訊社記者林雯婕１７日上海專電》阿里巴巴董事局主席馬雲今日在世界人工智能
大會上表示，真正的互聯網金融風險極低，不是通過網絡就是互聯網金融。今天絕大部分Ｐ２Ｐ
公司是披著互聯網金融的外衣在做非法金融服務，真正的互聯網金融是依靠數據技術、依靠數據
風險的控制體系，靠數據積累的信用體系。當你擁有大量數據的時候，必須用ＡＩ機器智能來進
行風控，這才是真正的互聯網金融。
|FOCUS17/09/2018
【FOCUS】貿戰「風眼」再升級 「谷房價」或成北京選項？
|國際動態17/09/2018
馬納福特助查通俄門 專家：控方查特增本錢
|專訪14/09/2018
【上海專訪】LAWSON張晟：細分領域造好才叫做「消費升級」
|FOCUS14/09/2018
【FOCUS】土國「暴力」加息堪鑑 債務、匯率平衡術考起央媽
|生財有道14/09/2018
【海嘯十年】2008年金融海嘯事件簿
|國際動態14/09/2018
英推沒協議脫歐指南 助國民應對
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰