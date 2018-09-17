【智能大會】阿里馬雲：大部分Ｐ２Ｐ披著互金外衣，做非法金融

《經濟通通訊社記者林雯婕１７日上海專電》阿里巴巴董事局主席馬雲今日在世界人工智能

大會上表示，真正的互聯網金融風險極低，不是通過網絡就是互聯網金融。今天絕大部分Ｐ２Ｐ

公司是披著互聯網金融的外衣在做非法金融服務，真正的互聯網金融是依靠數據技術、依靠數據

風險的控制體系，靠數據積累的信用體系。當你擁有大量數據的時候，必須用ＡＩ機器智能來進

行風控，這才是真正的互聯網金融。

