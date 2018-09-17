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17/09/2018 15:57

【智能大會】上海發布人工智能２２條，引導社會資本設立千億基金

　　《經濟通通訊社記者林雯婕１７日上海專電》上海發布人工智能２２條措施，提出將在
２０２０年底前，按照上海戰略新興產業發展資金管理辦法，支持人工智能類重大項目和平台，
總額最高１億元（人民幣．下同）。對符合條件的人工智能項目，給予總投資最高３０％，總額
最高２０００萬元的支持。
　　同時，要統籌用好各類專項資金，加大人工智能領域企業信用擔保力度，鼓勵有條件的金融
機構設立人工智能信貸專項；引導社會資本設立千億規模的人工智能產業發展基金，支持人工智
能企業併購、參股等多形式開展國際化投資。
　　上海還將加快類腦智能科學研究基地建設，推進國家智能傳感器製造業創新中心建設；支持
人工智能龍頭企業在滬建立總部，鼓勵有條件的企業或機構設立創新平台，孵化基地。
　　在人才方面，上海支持本地高校，科研機構和企業聯合培養人工智能人才，提高技能人才培
養精準度。
　　在數據開放和應用上，今年年底上海要加快出台上海公共數據和一網通辦方法，實現公共數
據的規範和共享使用；還會有序向人工智能企業開放教育醫療旅遊等重點領域數據；形成６０個
人工智能深度應用場景，建設１００個以上人工智能應用示範項目。
　　上海還提出要打造３至４個人工智能特色小鎮，建設５個人工智能特色示範園區。

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