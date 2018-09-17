【北水炒Ｄ乜】北水淨流入逾８億元，掃匯控長和沽石藥南航

《經濟通通訊社１７日專訊》北水周一連續兩日流入港股，今淨買入８﹒１４億元人民幣，

其中主力繼續掃匯控（００００５），長和（００００１）、吉利（００１７５）、工行

（０１３９８）亦成掃貨對象，則沽售量則不大，淨流出最多的個股石藥（０１０９３）及南航

（０１０５５），也僅涉及不足３０００萬元。

中美貿易戰即將升級，傳美國新一輪２０００億美元中國商品的徵稅行動已蓄勢待發，港股

不穩，恆指盤中曾跌超過５００點，收市時跌幅收窄至３５３點或１﹒３％，報２６９３２點，

再次失守兩萬七關。投資者觀望中美貿易糾紛走向，市場水靜鵝飛，全日主板成交僅錄得

６４４﹒４８億元，按日減少２５﹒８％，為逾１５個月成交最低的一日，其中港股通成交額亦

只有４４﹒３億，佔大市成交６﹒９％。



＊匯控長和穩陣吸金，汽車股意外受北水關注＊



港股深受政策市影響搖擺，內地投資者把目光投向較穩陣的板塊，匯控續成為寵兒，今日再

錄得２﹒２５億元北水淨流入，惟匯控今日回吐０﹒５％，報６７﹒５５元；把業務投向歐洲的

長和也是避險對象，共錄得６７７１萬元北水買入，股價今日軟０﹒１％至９１﹒０５元。

內地金融股亦獲追捧，南下資金６３７８萬元買入工行，６３０７萬元買入平保，不過隨中

港股市齊齊下滑，前者跌１﹒３％報５﹒４２元，後者軟０﹒８％報７４﹒５５元。

汽車板塊意外地受關注，吉利獲６５８５萬元北水淨流入，惟股價挫３﹒８％至１４﹒７２

元，長汽（０２３３３）獲６０４１萬元北水淨流入，股價逆市升０﹒７％，報４﹒５３元。



＊石藥成沽售榜首名，騰訊好淡大角力＊



今日不見遭北水大幅沽售的個股，被沽得最多的屬石藥集團及南航，流走資金總額分別達

２８４８萬元及２４９３萬元，石藥繼續受內地醫藥帶量採購試點政策影響，瀉４﹒２％，收市

報１６﹒１４元，南航則因為人民幣匯價貶值因素，全日價跌１﹒３％至４﹒７元。北水對騰訊

（００７００）今日北水淨流出僅約６萬元，騰訊全日下跌３﹒３％，報３１９﹒２元。

（ｅｙ）

