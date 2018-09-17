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17/09/2018 10:54

【截收意向】港鐵何文田站二期今截收意向，估值最高達１５４億元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港鐵（０００６６）何文田站物業發展項目第二期今日（１７
日）如期於下午截收意向書，市場估值達１１４億至１５４億元，估計每呎約１﹒８萬至２﹒４
萬元。項目住宅樓面面積上限約６３﹒９４萬平方呎，提供約９００至１０００個住宅單位，預
期落成年份為２０２４年。
　　萊坊高級董事及估價及諮詢主管林浩文相信，項目具備相當優勢項目惟發展規模較大，估計
入標財團以實力雄厚的大型發展商為主，部分會合組財團以分攤發展風險，並相信項目收到約２
０多份意向書。他估計以以純樓面地價計，每呎約２﹒２萬至２﹒４萬元，總額則達約１４０億
至１５４億元。
　　林浩文又預期，同區有項目及有協同效應的發展商會投標有更大興趣，但中美貿易戰及本港
的空置稅等政策可能有影響出價住宅部分會以豪宅發展。他預料落成後每呎要賣３﹒５萬元起，
總投資成本約１９０億至２１０億元。
　　中原測量師行執行董事張競達則表示，豪宅地供應一向匱乏，雖然樓市近日充斥負面消息，
包括加息周期逼近，中美貿易戰亦不斷升溫，不過市區靚地難求，鐵路項目買少見少，相信項目
仍可吸引各大發展商入標競投，參考同區新晉指標屋苑造價後，他估計何文田站二期項目每呎樓
面地價約２﹒２萬元，地價總值約１４０﹒６億元。
　　另外，何文田站物業發展項目第一期發展權就於２０１６年由高銀金融（００５３０）牽頭
財團投得，中標價為１３０億元，每平方呎地價則為１﹒７５萬元。（ｋｙ）

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