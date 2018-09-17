《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６８９０點，跌１點，低水４３
點，最新報２６８６０點，跌３１點，低水７３點，合約成交４３２４張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０４５６點，無升跌，高水１１點，最新報
１０４４５點，跌１１點，低水１７點，合約成交１１２３張。（ｋｙ）
17/09/2018 18:42
【夜期時段】即月期指最新報２６８６０點，跌３１點，低水７３點
《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６８９０點，跌１點，低水４３
點，最新報２６８６０點，跌３１點，低水７３點，合約成交４３２４張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０４５６點，無升跌，高水１１點，最新報
１０４４５點，跌１１點，低水１７點，合約成交１１２３張。（ｋｙ）
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