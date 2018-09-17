【夜期時段】即月期指最新報２６８６０點，跌３１點，低水７３點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６８９０點，跌１點，低水４３

點，最新報２６８６０點，跌３１點，低水７３點，合約成交４３２４張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１０４５６點，無升跌，高水１１點，最新報

１０４４５點，跌１１點，低水１７點，合約成交１１２３張。（ｋｙ）

