【山竹劫後】林鄭：公務員如因交通問題難以上班不當缺勤

《經濟通通訊社１７日專訊》行政長官林鄭月娥早上會見傳媒，交代山竹吹襲後的工作。她

指，特區政府是十多萬公務員的僱主，如提供非緊急服務的公務員，因颱風造成的交通困難未能

上班，他們可致電上司，不會當作缺勤，亦無需請假，相關信息已作已內部傳達。（ｆｗ）

