《經濟通通訊社１７日專訊》行政長官林鄭月娥早上會見傳媒，交代颱風山竹吹襲後的善後
工作。由於多處道路受阻及被毀，公共交通工具至今仍只能維持有限度服務，不少市民難以上班
。對於為何不直接安排全港停工，林鄭月娥回應指，由僱主及僱員以互諒互讓，以及體恤的方式
進行，更適合香港現時情況，因為很多僱員要上班為其他市民提供服務。
林鄭月娥又強調今次是特殊事件，在預防及應變都相對做得妥當，又呼籲僱主若遇僱員上班
有困難，應以互相體恤及靈活態度處理。（ｆｗ）
17/09/2018 11:28
【山竹劫後】不安排全港停工被詬病，林鄭：勞資互諒互讓更合現況
《經濟通通訊社１７日專訊》行政長官林鄭月娥早上會見傳媒，交代颱風山竹吹襲後的善後
工作。由於多處道路受阻及被毀，公共交通工具至今仍只能維持有限度服務，不少市民難以上班
。對於為何不直接安排全港停工，林鄭月娥回應指，由僱主及僱員以互諒互讓，以及體恤的方式
進行，更適合香港現時情況，因為很多僱員要上班為其他市民提供服務。
林鄭月娥又強調今次是特殊事件，在預防及應變都相對做得妥當，又呼籲僱主若遇僱員上班
有困難，應以互相體恤及靈活態度處理。（ｆｗ）
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