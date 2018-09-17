【山竹劫後】不安排全港停工被詬病，林鄭：勞資互諒互讓更合現況

《經濟通通訊社１７日專訊》行政長官林鄭月娥早上會見傳媒，交代颱風山竹吹襲後的善後

工作。由於多處道路受阻及被毀，公共交通工具至今仍只能維持有限度服務，不少市民難以上班

。對於為何不直接安排全港停工，林鄭月娥回應指，由僱主及僱員以互諒互讓，以及體恤的方式

進行，更適合香港現時情況，因為很多僱員要上班為其他市民提供服務。

林鄭月娥又強調今次是特殊事件，在預防及應變都相對做得妥當，又呼籲僱主若遇僱員上班

有困難，應以互相體恤及靈活態度處理。（ｆｗ）

