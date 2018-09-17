【山竹劫後】警接２萬求助；塌樹１５００宗；６００多路段受阻

《經濟通通訊社１７日專訊》強颱風山竹吹襲香港，全城滿目瘡痍。保安局局長李家超表示

，整體受傷的人數是去年天鴿襲港期間的３倍半，警方共收到２００００個求助個案，塌樹的數

目有１５００宗，是去年颱風天鴿的兩倍，嚴重水浸有９宗，因為山竹造成的家居損毀，包括窗

戶破損有大約４００至５００宗。

他指出，整體受傷的人數是去年天鴿襲港期間的３倍半，警方收到的求助個案，較平日多３

至４倍，當中緊急求救電話９９９收到８０００個來電，９９９熱線已全面開通超過２００條線

，今次總動員１５０００人。

至於風暴亦造成大約６００路段有障礙物及１７０支交通燈受電力故障損毀，有個別地方亦

出現停電，相關部門及電力公司已第一時間搶收。長洲及杏花邨有供水問題要處理，９個水浸地

點，大致已回復正常。

李家超指，不同部門於天文台改發八號信號之後，已開始善後工作，包括渠務署、路政署︴

食環署及民政事務總署，部分要配合司機運作的服務，亦已在改發三號強風信號時開展。當局會

優先處理馬路上的障礙物，包括塌樹、路牌、大型垃圾，有關部門亦會巡視所有樹木。

他提醒市民，部分樹木可能仍有危險性，經過時盡量小心，繞過可能會有風險的地方。

（ｆｗ）

