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17/09/2018 12:33

【山竹劫後】楊潤雄稱明日是否繼續停課仍言之尚早

　　《經濟通通訊社１７日專訊》教育局決定今日所有學校停課，教育局局長楊潤雄被問到明日
會否繼續停課，他指，需要考慮到交通情況及學校，現階段下決定是言之尚早。
　　楊潤雄指，考慮到實際情況，以及應學界要求，因此在昨日（１６日）宣布今日停課，校舍
會繼續開放，照顧有需要的學生。他亦表示，當局今早與學校聯絡，得知有學校受不同程度的損
毀，當局會按緩急先後為學校進行維修。（ｃｗ）

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