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17/09/2018 16:48

【山竹劫後】教育局宣布明日所有學校繼續停課

　　《經濟通通訊社１７日專訊》教育局決定今日所有學校停課，當局下午近５時宣布，明日（
１８日）所有學校繼續停課。
　　教育局指，由於強颱風山竹對學校造成不同程度影響，部分學校需時清理及維修校舍和設施
，加上公共交通服務尚待完全恢復正常，為確保學生的安全，明日所有學校停課。呼籲在安全的
情況下，學校應保持校舍開放，並實施校本應急計劃，安排人手在校內安全的地方照顧有確切需
要回校的學生。家長應考慮家居環境、附近的道路交通情況、學生的照顧等因素決定是否送子女
回校。（ｃｗ）

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