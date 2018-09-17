【山竹劫後】教育局宣布明日所有學校繼續停課

《經濟通通訊社１７日專訊》教育局決定今日所有學校停課，當局下午近５時宣布，明日（

１８日）所有學校繼續停課。

教育局指，由於強颱風山竹對學校造成不同程度影響，部分學校需時清理及維修校舍和設施

，加上公共交通服務尚待完全恢復正常，為確保學生的安全，明日所有學校停課。呼籲在安全的

情況下，學校應保持校舍開放，並實施校本應急計劃，安排人手在校內安全的地方照顧有確切需

要回校的學生。家長應考慮家居環境、附近的道路交通情況、學生的照顧等因素決定是否送子女

回校。（ｃｗ）

