《經濟通通訊社１７日專訊》超強颱風山竹吹襲香港，港鐵（０００６６）不少鐵路設施被
毀，港鐵一度暫停來往大埔墟站至上水站的列車服務。直至下午３時許，港鐵恢復粉嶺站來回粉
嶺的服務；至下午６時許，粉嶺站至上水站的服務亦會恢復，即代表東鐵線全線已恢復服務。
（ｃｗ）
17/09/2018 18:23
【山竹劫後】港鐵東鐵線全線恢復服務
《經濟通通訊社１７日專訊》超強颱風山竹吹襲香港，港鐵（０００６６）不少鐵路設施被
毀，港鐵一度暫停來往大埔墟站至上水站的列車服務。直至下午３時許，港鐵恢復粉嶺站來回粉
嶺的服務；至下午６時許，粉嶺站至上水站的服務亦會恢復，即代表東鐵線全線已恢復服務。
（ｃｗ）
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