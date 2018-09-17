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即市新聞

17/09/2018 09:18

【聚焦人幣】貿戰升級，人幣中間價貶１４７點，報６﹒８５０９

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國特朗普政府據報最早今日向中國２０００億美元商品加徵
關稅，稅率約１０％，低於早前提出的２５％。據《華爾街日報》引述中國官員稱，如果美國一
意孤行追加關稅，中國政府可能拒絕參加本月底舉行的新一輪中美貿易磋商。
　　貿戰再升級，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５０９，較上個交易日大
跌１４７點子，上個交易日報６﹒８３６２。

　　　　　　　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　　　　　　　１美元╱人民幣　　　　　　６．８５０９　　　　＋　１４７．００　
　　　　　　　　１歐元╱人民幣　　　　　　７．９６８２　　　　－　２６７．００　
　　　　　　　　１００日圓╱人民幣　　　　６．１２１１　　　　＋　１６９．００　
　　　　　　　　１港元╱人民幣　　　　　　０．８７３０　　　　＋　　１９．２０　
　　　　　　　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８．９６３０　　　　－　　３６．００　
　　　　　　　　１澳元╱人民幣　　　　　　４．９００７　　　　－　１５８．００　
　　　　　　　　１紐元╱人民幣　　　　　　４．４８７４　　　　－　　８８．００　
　　　　　　　　１新加坡╱人民幣　　　　　４．９８７４　　　　－　　３２．００　
　　　　　　　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７．０８９０　　　　＋　１０７．００　
　　　　　　　　１加元╱人民幣　　　　　　５．２５６０　　　　－　　３３．００　
　　　　　　　　１人民幣╱林吉特　　　　　０．６０３７　　　　－　　２１．８０　
　　　　　　　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９．９１７４　　　　－　７１１．００　
　　　　　　　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２．１７８９　　　　＋　１７８．００　
　　　　　　　　１人民幣╱韓元　　　　１６３．３５００　　　　－　　５４．００　
　　　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。（ｋｌ）

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