【聚焦人幣】貿戰升級，人幣中間價貶１４７點，報６﹒８５０９

《經濟通通訊社１７日專訊》美國特朗普政府據報最早今日向中國２０００億美元商品加徵

關稅，稅率約１０％，低於早前提出的２５％。據《華爾街日報》引述中國官員稱，如果美國一

意孤行追加關稅，中國政府可能拒絕參加本月底舉行的新一輪中美貿易磋商。

貿戰再升級，中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５０９，較上個交易日大

跌１４７點子，上個交易日報６﹒８３６２。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６．８５０９ ＋ １４７．００

１歐元╱人民幣 ７．９６８２ － ２６７．００

１００日圓╱人民幣 ６．１２１１ ＋ １６９．００

１港元╱人民幣 ０．８７３０ ＋ １９．２０

１英鎊╱人民幣 ８．９６３０ － ３６．００

１澳元╱人民幣 ４．９００７ － １５８．００

１紐元╱人民幣 ４．４８７４ － ８８．００

１新加坡╱人民幣 ４．９８７４ － ３２．００

１瑞郎╱人民幣 ７．０８９０ ＋ １０７．００

１加元╱人民幣 ５．２５６０ － ３３．００

１人民幣╱林吉特 ０．６０３７ － ２１．８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９．９１７４ － ７１１．００

１人民幣╱南非蘭特 ２．１７８９ ＋ １７８．００

１人民幣╱韓元 １６３．３５００ － ５４．００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。（ｋｌ）

